La Fin et la Mort : Volume III

Le Grand Ange Sanguinius gît, brisé, aux pieds de son frère. Terra brûle alors que la réalité elle-même se délite et que le plus grand bastion de l'histoire de la civilisation est au bord de l'anéantissement. Les défenseurs désespérés se rassemblent pour lutter contre des hordes de traîtres enragés. La Montagne Creuse, qui abrite les pèlerins d'Euphrati Keeler, est un des derniers retranchements, protégé par les Dark Angels tandis que l'armée souillée de Typhus en fait le siège. Malcador le Sigillite siège embrasé sur le Trône d'Or, cherchant à gagner plus de temps pour son maître. Mais le temps est compté... Guilliman fonce à travers les étoiles pour sauver le Monde-Trône. Ne trouvera-t-il que des cendres, là où un Maître de Guerre du Chaos s'est élevé au rang de dieu, ou bien l'Empereur aura-t-il triomphé ? Et à quel prix ? Tout se joue dans une ultime confrontation : l'Empereur contre Horus. Le Père contre le Fils.