Deux Enquêtes de Sherlock Holmes : L’aventure du ruban moucheté suivie de Le Diadème de béryls. La Trilogie - édition souple 2024

Voici deux nouvelles de l'excellent Arthur Conan Doyle magnifiquement illustrées, réunies en version intégrale dans un seul album à prix réduit et couverture souple, avec nouveau visuel. - L'Aventure du ruban moucheté : Une jeune femme affolée réveille à l'aube Sherlock Holmes et son ami Watson : sa soeur a péri brutalement dans des circonstances inexpliquées, tandis que son beau-père, homme violent et irascible, l'effraie de plus en plus... De Baker Street aux brumes de la campagne anglaise, une aventure du célèbre détective à l'atmosphère ultra-britannique. - Le Diadème de Béryls : Un personnage célèbre tenant à garder l'anonymat confie en gage un somptueux diadème, fort semblable à l'un des joyaux de la Couronne, à un banquier. Celui-ci l'emporte chez lui pour plus de sûreté. Mais la nuit même, il surprend son propre fils, le diadème endommagé à la main... et sans ses pierres précieuses ! Sherlock Holmes et le fidèle Watson mènent l'enquête.