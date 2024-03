La fortune sourit aux Acharnés (Edition Relié). Dark Maji

"La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal". Ancienne esclave, Quinn Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cachent en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence, aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Quinn, il reconnaît en elle la Maji qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire. Qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but... ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois.