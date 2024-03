L' École des bonnes mères. Best-seller du New York Times et l'un des meilleurs livres de 2022 selon Barack Obama.

Best-seller du New York Times et l'un des meilleurs livres de 2022 selon Barack Obama " Je suis une mauvaise mère, mais j'essaie d'être meilleure. " " Nous avons votre fille. " C'est le message qu'entend Frida alors qu'elle s'est absentée en laissant seule sa fille de dix-huit mois. Les voisins l'ont vue sortir et ont appelé la police, venue récupérer l'enfant. Mère célibataire, Frida s'occupe seule de sa fille, tout en travaillant pour une université locale. A la suite de plusieurs nuits sans sommeil, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié un dossier important sur son lieu de travail. Sans réfléchir, elle est partie le chercher, déclenchant une série de conséquences qui la dépassent. Sous l'oeil des services sociaux qui installent aussitôt des caméras chez elle, Frida est mise à l'épreuve. Après une période d'observation, la sanction tombe : Frida perd la garde de sa fille pour un an, temps qu'elle passera dans un centre de rééducation maternelle où elle apprendra à devenir une " bonne mère ". Entre La Servante écarlate et Orange is the New Black, Jessamine Chan signe un roman glaçant sur les attentes impossibles qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, les dérives de la société de surveillance et l'indicible solitude des mères dans une époque qui préfère le jugement au soutien.