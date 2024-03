L'Amour et la révolution

Dans un récit autobiographique, Johanna Silva revient sur les six années de son parcours politique et amoureux aux côtés de François Ruffin. De Fakir à l'Assemblée Nationale en passant par les aventures Merci Patron et Nuit Debout, l'autrice nous entraine dans les coulisses passionnantes d'une activité militante où s'emmêlent amour et politique.