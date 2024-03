Bakemonogatari T19

Vivez la rencontre spectaculaire entre deux monstres sacrés de la pop culture japonaise : Oh ! Great (Air Gear) et NisiOisiN (DeathNote - Another Note) ! Si le "Sawari-neko" est de retour, c'est à cause de l'amour à sens unique de Tsubasa pour Koyomi, qui la ronge de l'intérieur. Mais pour résoudre ce problème, le chat a une solution toute trouvée : couper le mal à la racine en éliminant purement et simplement Koyomi. Ce dernier est bien décidé à rester en vie, mais parviendra-t-il à demander de l'aide ? Et à qui ?