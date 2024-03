The elements. The silents waters

The Silent Waters Je serai toujours là pour écouter ton silence Série The Elements Livre 3Troisième volume d'une série de 4 titres de Brittainy Cherry, 4 standalones qui se lisent de manière indépendante, dont chaque volume correspond aux 4 éléments de l'univers : l'air, le feu, l'eau, et la terre. The Air He Breathes #1 (L'air)Fire Between High & Lo #2 (Le Feu)The Silent Waters #3 (L'eau)The Gravity of Us #4 (La terre) Notre vie est faite de moments. Certains sont terriblement douloureux et chargés des chagrins d'hier. D'autres sont merveilleusement optimistes et gros des promesses de lendemain. J'ai connu beaucoup de ces moments dans ma vie, - des plus déchirants aux plus incroyables -, il était toujours là. J'avais huit ans quand j'ai perdu ma voix. Une partie de moi m'a été volée, et la seule personne qui pouvait vraiment entendre mon silence était Brooks. Il était la lumière de mes jours sombres, la promesse de lendemains, jusqu'à ce que la tragédie le rattrape. Une tragédie qui a fini par le noyer dans un océan de souvenirs. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort. D'amour et de promesses brisées. La profondeur de ce roman est à couper le souffle. L'écriture de Cherry va vous toucher au coeur et ne vous quittera plus jamais. Elle US