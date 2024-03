LibreOffice 7. Calc, Writer et Impress : nouveautés et fonctions essentielles

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de LibreOffice. Avec Writer, vous verrez comment saisir puis mettre en forme le texte en appliquant attributs et styles, comment rechercher du texte, corriger les fautes, insérer des tableaux et imprimer votre document. Le chapitre sur Calc décrit comment concevoir des tableaux divers, insérer des formules de calcul, mettre en forme le tableau avant de l'imprimer ; la conception de graphiques et de tableaux d'analyse croisée est également abordée. Avec Impress, vous verrez comment créer des présentations, ajouter, mettre en valeur les diapositives, gérer les pages maîtresses et utiliser le mode Diapo maîtresse ; vous verrez également comment appliquer des effets d'animation et de transition afin de créer des diaporamas attractifs. Dans le chapitre Images et objets, vous découvrirez comment insérer et mettre en forme des images et des objets graphiques variés. Un chapitre traite des fonctions communes à Writer, Calc et Impress relatives à l'environnement (affichage des barres d'outils, zoom...), à la gestion des fichiers (ouverture, enregistrement en local ou en ligne, fermeture, utilisation des modèles...) et aux fonctions de copie et déplacement. Les nouvelles fonctionnalités de la version 7 de chaque application vous sont présentées au début du livre ; les points correspondants sont mis en évidence à l'aide d'un pictogramme. Ce livre a été rédigé avec la version 7. 5 de LibreOffice.