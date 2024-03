Twisted-Wonderland - La Maison Heartslabyul T01

"Qu'est-ce qui se passe ici, qui sont tous ces gens étranges en robe de cérémonie ? ! Serais-je en train de rêver ? " Alors que Yuken Enma s'apprêtait à rentrer de son entraînement de kendo, une étrange calèche se dresse sur son chemin et l'emmène dans un monde inconnu : Twisted-Wonderland ! Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse université de magie Night Raven et ses sept dortoirs, dont la maison Heartslabyul, strictement régie par les règles sévères de la grande Reine de Coeur. Pourtant, entre l'étrange doyen, le "chat" cracheur de flammes, les cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand des mystères reste les raisons de la présence ici du jeune Yuken...