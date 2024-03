Repenser le genre. De la colonialité du genre au féminisme global

L'un des plus importantes sociologues actuelles interroge les limites du féminisme occidental en s'appuyant sur l'approche décoloniale et montre la nécessité, pour atteindre la justice sociale, de s'ouvrir à la "théorie du Sud" , c'est-à-dire à tout ce qui s'est élaboré dans les autres régions du monde. Ce recueil comprend deux essais classiques, introduits et mis en contexte par Raewyn Connell : "Théoriser le genre" (1984) et "Repenser le genre à partir des Suds" (2014).