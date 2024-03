Protéger son enfant des violences sexuelles

Quand on est parents, quand on le devient, on aimerait pouvoir protéger son enfant des moments difficiles, on aimerait qu'il grandisse en étant toujours heureux, ou en tout cas la plupart du temps. Mais grandir, devenir autonome, c'est aussi découvrir le monde, s'éloigner de ses parents et prendre des risques. De tous les risques encourus par l'enfant, le risque de subir des violences sexuelles est l'un de ceux qui terrifient le plus les parents. Dans ce contexte, comment ? Comment évaluer les situations à risques pour les éviter ? Parler de violences sexuelles avec son enfant est un réel défi. On le redoute, alors on le tait ou on l'aborde du bout des lèvres, ou avec maladresse. Et chaque année, des milliers d'enfants subissent des violences sexuelles. Or, pour les protéger au mieux, il faut déjà connaître le danger et les formes qu'il peut prendre, mais aussi leur apprendre à connaître leurs droits, ce qu'est le consentement notamment. L'autrice se propose d'aider les parents à répondre aux questions cruciales, comme "comment personne n'a-t-il rien vu ? " , "comment l'aider à ne pas accepter la loi du plus grand et apprendre à dire non ? " , "comment lui apprendre le consentement ? " , etc. Par ailleurs, la plupart d'entre eux ne connaissent pas le fonctionnement de la mémoire traumatique. L'approfondissement récent des connaissances sur le cerveau permet désormais d'apporter des réponses à ces questions.