Les 1001 merveilles de l'architecture qu'il faut avoir vues dans sa vie

Des pyramides d'Egypte aux Bains des Docks du Havre, du Taj Mahal au Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg, du musée Guggenheim de Bilbao au stade olympique de Pékin, cet ouvrage rassemble dans une même chronologie toutes les régions du monde et toutes les cultures. Temples, cathédrales, musées, palais, châteaux, hôtels, aéroports, maisons privées, constructions de pierre, de marbre, de bois, d'acier, de béton... Ce sont 1001 lieux à découvrir, grandioses ou intimes, à travers 100 pays. Les oeuvres des plus grands architectes contemporains - Rem Koolhas, Pei, Frank Gehry, Jean Nouvel - côtoient les merveilles que nous ont léguées des génies souvent oubliés. La très riche iconographie du livre rend vivante cette découverte et invite à porter un regard neuf sur notre environnement.