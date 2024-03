Objectif Concours ATSEM-ASEM 2024 - Préparer l'oral en 100 questions

ATSEM en formation, candidats au concours, voici le premier guide de référence sur l'école maternelle : - les réponses aux 100 questions essentielles concernant les ATSEM et l'école maternelle ; - les derniers textes officiels pour tout savoir des fonctions et rôles de l'ATSEM ; - un index pour trouver immédiatement l'information qui vous intéresse ; - des tests pour évaluer vos connaissances. Tout est réuni pour votre réussite ! Thierry Vasse est directeur général adjoint délégué à l'éducation, l'enfance et la jeunesse de la ville d'Orvault et vice-président de l'ANDEV. Il était Inspecteur de l'Education nationale dans l'académie de Nantes, chargé de l'enseignement préélémentaire et des politiques éducatives territoriales.