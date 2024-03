La Voix de la Vengeance

Vaelle a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant Bureau pour usage illégal de sa Voix. Il ne lui reste qu'une chose : la vengeance. Elle se le promet : elle tuera Yervain, le membre du Bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix. Peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervain l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants, et des ténèbres de plus en plus obscures. Jusqu'au point de non-retour. Pauline est une grande fille. Désormais elle a le droit de remplir des contrats toute seule et en plus, elle a une faux. Une faux comme papa et maman. Seulement, dans ce monde d'adultes qui disent et font n'importe quoi, ce n'est pas toujours facile. Par chance, la plus mignonne de l'Ordre des Faucheurs : c'est elle ! Attention, messieurs dames, Pauline arrive... Vous n'êtes pas prêts ! Ange de la mort ? Ou déesse de la catastrophe ?