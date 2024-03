Geopolitique du XXIe siècle

Cet ouvrage a pour vocation d'offrir une grille de lecture rigoureuse et pédagogique des dynamiques géopolitiques. Composé de cartes, de nombreux textes et d'infographies explicatives, il assume une approche pédagogique reposant sur l'interdisciplinarité et vise à faire émerger les passerelles reliant l'essentiel des problématiques de la géopolitique contemporaine.