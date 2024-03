Le sommeil et ses pathologies. Approche clinique transversale chez l'adulte et l'enfant, 3e édition revue et augmentée

Cette 3e édition révisée et augmentée du manuel de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS) propose une approche clinique transversale des troubles du sommeil. A? destination des médecins se formant a? la médecine du sommeil, cet ouvrage sera également le compagnon clinique idéal pour tout professionnel de sante? interagissant avec un centre du sommeil et désireux de comprendre le raisonnement clinique devant un trouble du sommeil