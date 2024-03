Magic pixels - Niveau 2, 8 ans et plus. Deviens imbattable en calcul mental grâce aux coloriages magiques !

Un bloc d'activités innovantes et stimulantes pour s'entraîner au calcul mental et aborder autrement les compétences attendues par le programme scolaire. Résoudre des opérations, se repérer dans un tableau grâce aux abscisses et aux ordonnées... L'enfant prend plaisir à découvrir le dessin qui apparaît comme par magie et consolide ses acquis en calcul !