Les métiers de l'audiovisuel

Le guide de référence, actualisé et mis à jour, pour s'y retrouver dans la pluralité des métiers et choisir la bonne formation à suivre pour décrocher un emploi dans un des secteurs de l'audiovisuel. Cinéma, télévision, musique, radio... autant de secteurs qui séduisent de nombreux jeunes. Mais comment s'y retrouver dans la pluralité des métiers offerts et quelle formation suivre pour décrocher un emploi dans l'un de ces secteurs ? Cet ouvrage va vous permettre de choisir la bonne orientation et le cursus adapté à votre niveau et à vos aspirations professionnelles. Après une cartographie des différents secteurs du monde de l'audiovisuel, de la musique et du son, il présente la richesse et la diversité des métiers ainsi que la typologie des formations associées, les modalités d'accès, la durée des enseignements, les diplômes ou certifications reconnus par les professions ainsi que les principaux organismes de formation publics ou privés concernés.Eclairé de nombreux conseils et témoignages de professionnels, ce véritable guide donne toutes les clés pour décider en connaissance de cause de s'engager ou non sur cette voie professionnelle séduisante mais exigeante sur les plans des connaissances techniques et personnelles. Enfin, vous y trouverez de précieux conseils pour décrocher vos premiers stages ou aborder votre premier emploi.