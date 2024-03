Les Matous Filous Au pays des glaces. Au restaurant de sushi

Les Matous filous sont huit chats d'une incroyable ingéniosité prêt à tout pour prendre du bon temps ou profiter d'un bon repas au dépend de Maître chien et ses fidèles équipes. Une ingéniosité qui a ses limites car nos chats se retrouvent toujours pris à leur propre piège ! "Les Matous filous, Au pays des glaces" est le second titre que nous publions d'une série de dix titres dont le succès n'est plus à faire au Japon. Ces huit chats accompagnent les écoliers japonais depuis plus de 10 ans, de bêtises en bêtises, de surprises en surprises, d'idée de génie en idée de génie, et une fin toujours surprenante et explosive pour réjouir les enfants. "Huit matous filous observent avec envie les glaces de Maître Chien... Miow, ça a l'air bon ! Miaou, on en veut ! " Que vont inventer les huit Matous filous pour pouvoir manger les glaces de Maitre chien ? Une aventure en pays glacé...