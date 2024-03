Warriors tome 1. Le jour du black out

Aurélian quitte Bordeaux pour revenir à Toulouse, la ville dans laquelle il a grandi. Il intègre l'équipe de basket-ball de sa nouvelle université et retrouve un visage bien connu de son enfance : Léonard. Mais, alors que celui-ci aurait pu faciliter son intégration, il considère Aurélian comme un rival. Le garçon a bien changé et entre eux, l'animosité est immédiate et la tension monte. Aurélian est convaincu que la haine que lui voue Léo cache quelque chose de plus profond, mais quoi ? Il semblerait que de terribles démons habitent le talentueux et taciturne capitaine des Warriors. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, c'est toute l'équipe qui risque d'en faire les frais, et la victoire tant rêvée du championnat pourrait bien leur échapper...