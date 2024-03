Biscoto n°124 – Les égoûts

Bleuargh, c'est dégueu, ça pue, c'est sale et c'est sombre. C'est quoi ? Les égoûts ! Un vrai labyrinthe qui relie les maisons aux fleuves en passant par des usines complexes. Et puis il parait qu'il y a même des crocodiles ! Finalement, j'aimerais bien y faire un tour... avec un bon masque et une armure !