Grand guide de la reconversion professionnelle

Si la reconversion professionnelle est maintenant monnaie courante dans une carrière, la démarche reste compliquée. Avec ce guide vous allez pouvoir valider votre envie de changement, retrouver le goût de la réussite, de l'audace et de la conquête ! A travers des tests, de très nombreux exercices accompagnés d'explications et de conseils, de pistes pour approfondir, vous allez acquérir une méthode et gagner en confiance pour : · - tirer les leçons de vos échecs et valoriser vos atouts ; · - faire vous même votre bilan de compétences ; · - analyser votre situation et prendre les bonnes décisions ; · planifier vos actions pour atteindre vos objectifs.Rédigé par un collectif d'experts du développement professionnel et personnel, rompus à l'accompagnement de personnes en reconversion, ce guide sera votre meilleur allié pour atteindre votre objectif : vous épanouir pleinement dans une nouvelle orientation professionnelle.