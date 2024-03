"À bas l'État, les flics et les fachos"

Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs s'est formé en 2013 à la suite de la mort de Clément Méric. En 2022, l'Etat enclenche une procédure de dissolution à l'encontre du groupe. Le portrait et les paroles des militant·e·s de la GALE racontent 15 ans de luttes antifascistes, anarchistes et autonomes à Lyon.