L'œil du diable rouge. Le défi Raspoutine

Le commissaire Dumontel, jeune retraité, a quitté sa ville natale et a fait l'acquisition d'une petite maison en plein coeur de la campagne. Là, avec son chat, Flag et une ânesse qu'ila recueillie, Margueritte, il tente d'apprivoiser sa nouvelle vie au milieu de la nature, de la solitude, des souvenirs et des états d'âme. Mais, quiétude vite troublée : le flic est rattrapé par une ancienne affaire. Il y a dix ans une joggeuse avait été sauvagement assassinée dans le bois de la Bastide à Limoges. Le criminel court toujours n'ayant jamais été démasqué... En solo, rongé par la culpabilité, il reprend le dossier, biendécidé à enfin coffrer l'assassin !