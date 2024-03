Les orphelins de Philadelphie

Automne 1918. Pia Lange est une jeune immigrée allemande de 13 ans et elle vit avec sa mère et ses petits frères dans un quartier pauvre de Philadelphie. Le sentiment anti-allemand a incité son père à s'enrôler aux côtés de l'armée américaine pour participer à la Première Guerre mondiale afin de prouver sa loyauté, et la famille Lange est sans nouvelles de lui. Mais une nouvelle menace est en train d'arriver. La grippe espagnole se propage dans la ville. Bientôt, la mère de Pia finit par décéder. Pia doit s'aventurer à la recherche de provisions, laissant seuls ses frères jumeaux en bas âge... Depuis la mort de son bébé quelques jours auparavant, Bernice Groves est plongée dans le chagrin et l'amertume. Si les médecins n'avaient pas été aussi occupés à soigner des hordes d'immigrés, ils auraient peut-être pu sauver son fils. Lorsque Bernice voit Pia quitter son immeuble, elle prend une décision choquante qui va changer sa vie et la lancer dans une sinistre mission : récupérer les orphelins et les enfants immigrés de la ville pour les " transformer " en ce qu'elle considère comme de " vrais Américains ". Commence alors pour Pia une longue quête de la vérité, alors que Bernice sombre de plus en plus dans la folie...