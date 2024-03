J'ai rétréci la nouvelle

Aujourd'hui, une nouvelle élève arrive dans la classe d'Elise. Olympe. Mais pour Elise, la rencontre se passe mal : la nouvelle prend la place de sa meilleure amie. Et les choses ne vont pas s'arranger, Elise se sent de plus en plus oppressée, comme envahie par les excellentes réponses et les tenues colorées de la nouvelle. Elle a l'impression que cette dernière prend toute la place. Il est temps d'agir ! Elise fonde un club anti-olympique avec ses amis. Un livre pour se rappeler que les préjugés ont la vie dure, et qu'il suffit parfois de voir au-delà pour mieux vivre ensemble. Cette histoire, écrite avec beaucoup de sensibilité et d'humour, évoque l'insécurité que peuvent provoquer des changements dans le quotidien des plus jeunes... Et la façon de les surmonter ! A noter : Désormais, tous les titres de la collection "Les Kapoches" sont imprimés avec la typographie Andika (qui signifie "écrire" en swahili), particulièrement adaptée aux dys et aux jeunes lecteurs.