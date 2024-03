How to love

Que faire lorsqu'un coup de foudre nous tombe dessus subitement ? Lorsque les sentiments arrivent et qu'on se sent alors écrasé par le poids de ce qu'on ressent pour ce nouveau crush ? Et lorsque les étincelles se dissipent, que faire ? Alex Norris répond à ces questions dans ce guide universel, drôle et moderne. Il utilise des métaphores simples pour accompagner le lecteur dans les grandes étapes d'une relation amoureuse. Du célibat à la naissance de l'amour, la vie en couple ou la rupture, l'artiste queer met en scène avec humour toutes ces questions que chacun se pose à un moment de sa vie, sans tabous, en s'adressant à tous. Ses illustrations sont à l'image de son texte : pleines d'humour, tout en simplicité, et sans jamais perdre en efficacité. Un livre drôle et profondément juste, offrant des conseils indispensables pour nous guider. Pour les ados, mais pas que !