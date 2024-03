Gestion des ressources humaines. L'essentiel des connaissances, des outils, des innovations et des meilleures pratiques RH

Synthétique et opérationnel, ce livre permet d'acquérir l'intégralité des connaissances et compétences nécessaires en GRH (gestion des ressources humaines). Il inclut des définitions, des tableaux et des exemples concrets. A jour des dernières évolutions, la nouvelle édition intègre : les nouvelles tendances dans un monde bouleversé par les crises (Covid, inflation) : recrutement, fidélisation, sens du travail et valeurs, inclusion, RSE marque employeur, etc. la digitalisation de la fonction RH et l'impact de l'intelligence artificielle sur les RH et les salariés la mise à jour des données chiffrées