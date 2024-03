Sethi et Nout. A l'ombre des pyramides

Sethi et Nout sont inséparables. Les deux enfants de 12 ans ont été élevés ensemble, la mère de Nout ayant été la nourrice de Sethi. Mais si Nout, fille de domestique, est libre de ses allers et venue, Sethi est surveillé de près par son père, Toumis, qui craint sans cesse qu'il n'arrive malheur à son fils unique. Sethi, lui, rêve de découvrir le chantier de la grande pyramide Khâfré dont Toumis est le chef de chantier. Or des pierres destinées au chantier commencent à disparaître. Sethi décide d'aller sur le chantier et de braver l'interdit paternel, fugue que des hommes de l'ombre fomentant un mauvais coup pourrait bien arranger. Alors que Toumis s'inquiète de la disparition soudaine de son fils, Nout part à la recherche de son meilleur ami. Dans sa quête, elle a un allié de poids : Kekou le petit singe vert de son ami. Il semble savoir où se trouve son jeune maître...