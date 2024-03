Consoler nos enfants : comment les accompagner dans les épreuves de la vie. Comment les accompagner dans les épreuves de la vie ?

Peur, chagrin, maladie, séparation, deuil, violences de l'actualité... Autant de motifs qui bouleversent la vie d'un enfant. Il a alors besoin d'être rassuré et entouré de personnes disponibles et attentives pour dépasser ces épreuves et se construire sereinement. La consolation paraît un processus simple, or elle engage non seulement l'enfant, mais aussi celui qui le console, souvent également en souffrance. Sans compter que le mal-être d'un enfant se manifeste parfois de façon inattendue et silencieuse. Cet ouvrage : Vous aide à acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la consolation. Vous propose des pistes pour repérer la souffrance, trouver les mots, les gestes et le moment adéquats pour consoler votre enfant, quel que soit son âge ou l'origine de son chagrin. Vous livre les outils pratiques pour savoir rester disponible pour lui malgré vos propres inquiétudes.