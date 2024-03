Ma petite bible du tarot du Marseille

Redécouvrez dans cette version synthétisée les précieux conseils de Nathaëlh Rémy sur le Tarot, véritable outil d'enseignement et de sagesse, utilisé par l'autrice depuis plus de 30 ans. Pour chaque arcane, elle détaille les symboliques associées et explique comment tirer les cartes pour faire les bons choix et avancer sur le chemin qui vous ressemble. Le Tarot a la réputation de lire l'avenir, mais pas seulement : dans cet ouvrage au format pratique, vous découvrirez aussi toutes les clés pour comprendre le but de votre incarnation ainsi que votre karma personnel et familial. Enfin l'auteure partage aussi avec vous l'approche inédite qu'elle a créée au fur et à mesure de ses guidances : une synergie entre chaque carte et une huile essentielle, un élixir, une pierre et une méditation.