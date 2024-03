Les princesses dessiner effacer

Les artistes en herbe sont toujours enthousiastes à l'idée d'apprendre à réaliser de nouveaux dessins. Grâce aux instructions claires et faciles à suivre, les enfants apprennent en quatre étapes à dessiner toutes sortes d'animaux, de véhicules, de princesses ou d'objets. Un feutre à base d'eau est inclus pour que les enfants puissent tout de suite commencer à s'exercer sur les deux pages dépliantes à l'intérieur. Tu as déjà terminé? Efface tout et recommence ou essaye de reproduire un autre dessin !