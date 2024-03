Chienne de guerre

Ca tire de partout autour de Maksim, photographe de guerre... Ca tire de partout autour de Maksim, photographe de guerre. Des détonations sourdes qui déchirent le ciel et font trembler la terre. On entend des cris, des ordres lancés, on devine des corps qui se déplacent à ras le sol. A cette hauteur, on ne sait plus trop qui attaque, qui se défend...