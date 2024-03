La Messe du Dimanche expliquée

Gestes, paroles, attitudes émaillent la célébration de la messe. Ce livret permet de les suivre, d'en comprendre le sens. Adapté aux catéchumènes comme aux pratiquants habitués les explications et le texte liturgique aideront aussi collégiens et lycéens à mieux participer. Le texte mis en valeur par des couleurs et des pictogrammes permettent au lecteur d'identifier chaque moment.