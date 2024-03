Mohamed, l'enfant qui a parcouru 11 000 km pour étudier

A 13 ans, Mohamed a un grand rêve : étudier. Mais là où il vit, en Guinée, l'école coûte trop cher. Pour défendre son droit à l'éducation, Mohamed doit quitter son pays et sa famille. Pendant un an, il va parcourir plus de 11 000 kilomètres, traverser six pays et une mer, affronter des épreuves douloureuses. Du haut de ses 13 ans, jamais il ne lâchera son rêve de s'assoir un jour derrière une table d'écolier.