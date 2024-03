Alors que Jerry Nomo est obnubilé par une jolie fleur qui lui semble tant tenir à coeur, sa femme Marlène se retrouve forcée à prendre le vaisseau spatial familial pour aller lui chercher le traitement médical dont il a besoin pour guérir. Il y a des jours comme celui-ci où chacun n'est que la plus pure expression de soi. Associant toujours habilement l'intimiste à la science-fiction, Jonathan Djob Nkondo livre ici une réflexion sur la vie de couple, les rôles que l'un et l'autre endosse sans y penser et l'amour qui se vit sans se dire. Et comme pour en montrer l'inexorabilité, il met en scène son récit dans un univers futuriste où le quotidien le plus ordinaire - maisons, véhicules, routes et supermarchés - est réinventé et transfiguré par l'imagination infinie du dessinateur. En rémission, est la suite d'En paix, qui présentait le vieux couple formé par Jerry et Marlène Nomo, ainsi que leur quotidien dans l'espace. #science-fiction #amour #observation #vie-conjugale #espace