Développer vraiment son leadership. Engagement, don, reconnaissance : les clés pour faire la différence

Comment développer son leadership, favoriser et maintenir ses relations avec ses collaborateurs ? Comment créer une culture équilibrée de leadership dans toute l'organisation ? Ce livre propose un regard moderne, riche et opérationnel sur le sujet. Son approche originale montre combien le don, l'engagement et la reconnaissance sont au coeur du leadership et constituent des sources d'efficacité collective. L'ouvrage fournit des pistes concrètes pour développer sa capacité à devenir un leader qui favorise la motivation. Il comprend de nombreux outils et des témoignages de leaders de grandes entreprises et de PME. La nouvelle édition prend en compte intègre les évolutions récentes, en particulier l'expérience collaborateur et l'engagement, la question du sens au travail, et la raison d'être du collectif.