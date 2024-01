Cahiers d'économie politique N° 84

Sommaire : 1. Gabriel Bonnot de Mably et le droit naturel moderne : un essai de réévaluation, par Jean Dellemotte et Julie Ferrand 2. Les avant-courriers de l'entrepreneur innovateur à l'époque du capitalisme mercantiliste : faits et théories, par Domenico Catalano 3. De l'homo oeconomicus à l'homo sympathicus : les apports de la sympathie smithienne à la compréhension des comportements prosociaux, par Vanessa Michel 4. La Valeur nouvellement créée de Marx et la valeur ajoutée de la comptabilité nationale, par Pierre Le Masne 5. Keynes et les " fondements ricardiens du marxisme " , par Nicolas Piluso et Edouard Cottin-Euziol 6. Monétiser ou ne pas monétiser la dette publique... Est-ce vraiment la question ? Une perspective postkeynésienne néo-chartaliste, par Jonas Grangeray 7. La mise à distance du " darwinisme social " de Spencer par Hayek, par Vincent Ortiz Recensions : 8. Un nouvel éclairage théologico-politique sur les communs. Note de lecture de l'ouvrage Composer un monde commun, de Gaël Giraud, par Hervé Defalvard 9. A History of Ecological Economic Thought, Marco P. Vianna Franco et Antoine Missemer, par Jérôme Deyris