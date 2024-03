Mes recettes gourmandes antidiabète. De l'entrée au dessert, se régaler avec les IG bas

Mêlant expertise santé et recettes, voici le livre indispensable pour adopter une alimentation antidiabète. Découvrez tous les conseils d'une diététicienne-nutritionniste pour vous régaler même si vous êtes diabétique, choisir les nutriments clés et cuisiner des recettes gourmandes adaptées, de l'entrée au dessert. Au programme : - Le point sur l'importance de l'alimentation pour prévenir, maîtriser et même faire reculer le diabète - 20 aliments stars antidiabète et leur fiche d'identité - 50 recettes gourmandes, simples et illustrées, pour toutes les occasions.