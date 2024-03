Artiste, musicienne, militante, Yoko Ono est tout cela et bien plus encore. Depuis les années 1950, elle ignore joyeusement les frontières entre les disciplines. Dans ses happenings, ses films ou ses chansons, elle outrepasse les limites - celles imposées par ses origines japonaises, son sexe, la doxa artistique, etc. - pour honorer sans relâche la puissance de l'imagination. Ce livre porte sur l'invention par Yoko Ono de sa vie et de son oeuvre. Il fête "la plus célèbre des artistes inconnus".