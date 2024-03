BzzzBzzz est une petite abeille curieuse qui part faire une grande virée en ville un beau jour de printemps. D'autres personnages la suivent dans son voyage plein de surprises. Les trouveras-tu ? Dans ce livre muet et plein de détails, BzzzBzzz nous emmène autour des bâtiments, des arbres et des gens, dans une ville inspirée de celle de Naples. Chaque planche est un émerveillement, un monde à découvrir, joyeux et coloré. L'oeil se promène à la découverte des personnages et des lieux.