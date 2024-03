La sainte paix

Jacqueline et Madeleine vivent de part et d'autre de la Mastigouche. Depuis que leurs maris sont morts, elles se contentent de se saluer de loin sans jamais se parler. C'est un arrangement qui leur convient : chacune profite de son petit coin de paradis sans être embêtée par l'autre. Alors, quand Madeleine traverse la rivière un jour pour lui annoncer qu'elle a l'intention de vendre sa maison, Jacqueline voit son monde s'écrouler. Catastrophe ! Un nouveau propriétaire s'incrustera dans le paysage, avec sa marmaille, ses fêtes, ou pire, ses locations de courte durée... Non, pas question ! Franchement, cette nouvelle lui donne des envies de meurtre...