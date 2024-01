Shadow Faé. Tome 1, La cour des ombres

Intégrer la Cour des Ombres, la prestigieuse Académie d'élite des Faé, un rêve ? Pas pour Arianna qui n'est là que pour une seule raison : réussir à dérober la fameuse Clé des Mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. A l'école, Arianna est placée sous les ordres de Ruadan, un Chevalier de l'Ombre chargé de l'entraîner aux combats. Sombre, mystérieux et silencieux, Ruadan semble détester la nouvelle recrue. Pourtant, alors qu'elle se bat à ses côtés, Arianna tombe peu à peu sous le charme du beau ténébreux. Lorsqu'elle découvre que c'est lui qui possède la Clé des Mondes, elle se retrouve écartelée entre ses sentiments et ses obligations. La jeune femme va devoir faire un choix douloureux, au risque de perdre son âme et sa vie...