La Voix de la connaisance. Un guide pratique vers la paix intérieure

Comment savoir ce qu'est la vérité alors que presque tout ce que nous avons appris est un mensonge ? Comment reconnaître ce qui est réel en nous ? Après le succès mondial des Quatre accords Toltèques , Don Miguel Ruiz nous rappelle une vérité profonde : le seul moyen de mettre un terme à notre souffrance émotionnelle et de recouvrer notre bonheur inné, c'est de cesser de croire aux mensonges . Si vous ne croyez pas à vos propres mensonges, ils ne survivront pas et vous pourrez faire de meilleurs choix, fondés sur la vérité. Ce livre, qui repose sur l'antique sagesse toltèque , nous invite à renouer avec notre foi en la vérité, l'amour et la joie .