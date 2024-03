Les grands philosophes de l'histoire. Des fiches pour réussir son bac

Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui cherchent une solution pour apprendre rapidement, distinguer, relier et se servir plus facilement des plus grands philosophes. Vous découvrirez ainsi, de manière claire et organisée leurs oeuvres, théories, influences, et une multitude d'autres informations. Vous êtes étudiants en terminale, ces fiches vous permettront à cours sur de réussir votre bac de philosophie !