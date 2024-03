Méthode efficace du commentaire de texte doctrinal en droit

Cet ouvrage a pour but d'expliquer et d'appliquer efficacement la méthode du commentaire de texte d'un auteur en droit. L'explication de la méthode du commentaire de texte doctrinal s'opère en deux temps : de façon résumée afin d'être accessible aux lecteurs débutants ou pressés, puis de manière détaillée avec l'ensemble des règles à respecter pour mener à bien l'étude du texte doctrinal, rechercher des connaissances utilisables, construire une problématique, un plan, rédiger l'introduction et, enfin, le commentaire dans son intégralité.L'application de la méthode de commentaire du texte doctrinal est illustrée avec des corrigés de difficultés croissantes en détaillant toutes les étapes..