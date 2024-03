La Chambre bleue. Désir d’enfant et parcours AMP. Paroles d’experts et témoignages.

En 2016, le photographe Sylvain Demange lance un travail documentaire sur l'assistance médicale à la procréation. Il ne se doute pas que cette enquête va s'étendre sur de longs mois avant d'aboutir à ce livre, sept ans plus tard. Interroger celles et ceux qui vivent ce parcours, les convaincre d'accepter la présence d'un photographe à chaque étape, n'est pas chose facile. Grâce à son écoute et à la confiance qu'il a reçue, nous entrons dans ce qui touche à l'intime le plus profond. Des images rares. Soutenu depuis le début par le collectif BAMP ! qui fête ses 10 ans, Sylvain Demange a oeuvré avec Virginie Rio, co-fondatrice de cette association, pour rassembler dans un livre choral ces témoignages qui côtoient des paroles d'experts sur tous les enjeux liés à l'AMP. L'infertilité touche plus de 3, 3 millions de personnes en France et plus de 150 000 femmes suivent un traitement pour stimuler leur fertilité. En 2050, la stérilité concernera 1 homme sur 2 dans le monde. Avoir un enfant, devenir parent, est de plus en plus souvent un parcours du combattant dans des montagnes russes émotionnelles où l'amour est mis à rude épreuve, autant que le regard des proches ou de la société interroge les motivations de tous ceux qui y ont recours. Ce livre brise le silence. Il rappelle que l'accès à la parentalité dépasse largement le cadre de l'intimité des foyers et embrasse des sujets de premier plan, la science, le droit, la sociologie, la santé. Faire société, c'est comprendre que l'AMP nous concerne tous.