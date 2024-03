Les enfants de la lumière. Les 6 plus grandes révélations pour le devenir de l'humanité

A travers 6 enseignements majeurs reçus en canalisation, Lulumineuse vous dévoile les coulisses de la Grande migration de la conscience humaine vers la Conscience universelle. - Le Royaume des Cieux est sur terre. Ce n'est pas un lieu. C'est un état de conscience. - Vers la réunion des mondes. Au-delà de notre vie terrestre, nous partons régulièrement à la rencontre des mondes, derrière le voile de la matière. De quelles natures sont ces réunions ? En quels lieux se déroulent-elles et dans quel but ? Quelle est l'organisation des hautes sphères qui nous accompagnent ? La plus grande entreprise vers l'ascension. Comment bâtir un sanctuaire et un temps sacré à l'intérieur de nous-même, la plus vaste entreprise du cycle de réincarnation humaine, avant que sa conscience migre vers sa multi dimension ? - Le rôle de l'Alliance planétaire. Quelle est son histoire, qui la compose et de quelle nature est cette alliance ? Quels sont leurs moyens d'accompagnement sur notre sphère et ses habitants ? De quelle manière nous ont-ils toujours aidés ? -La loi de rétribution et le Sens déique. Qu'est-ce que la Grande loi universelle de rétribution ? Comment se manifeste-elle ? Comment, par l'amplification vibratoire planétaire, elle façonnera les dessins de l'humanité, par l'ascension individuelle et ses répercussions collectives.