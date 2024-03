Le Petit Guide de tirages des cartes. Tarot - Oracle - Interprétations

Ce guide vous accompagnera pas à pas dans votre apprentissage, en vous proposant des exercices pratiques pour vous familiariser avec les différentes méthodes de tirages de tarot et d'oracle. Que vous souhaitiez utiliser les cartes pour vous guider dans votre vie personnelle ou pour aider vos proches, ce livre vous donnera les clés pour étayer votre intuition, affiner votre sens de l'observation et pour vous connecter aux messages de l'univers. Alors n'attendez plus ! Plongez dans l'univers tout aussi mystérieux que merveilleux du tirage des cartes et laissez-vous guider par les révélations qu'elles vous réservent.