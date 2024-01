La sélection des intelligences. Comment notre système produit des élites qui ne sont que scolaires

D'où vient le divorce croissant entre les élites dirigeantes et le reste de la population ? S'agit-il d'un rejet populaire du technocratisme ? Du refus par les uns de la langue de bois maniée par les autres ? D'une déconnexion entre deux franges de la population, le savoir des élites apparaissant détaché de l'expérience de terrain ? Selon Thomas Viain, haut-fonctionnaire et familier de ces élites contemporaines, c'est le processus de formation des intelligences par nos institutions qui doit être mis en cause, car il aboutit à l'hégémonie d'une certaine forme de pensée, que l'on peut qualifier d'horizontale. Il s'agit d'une intelligence polyvalente et habile mais où les profils sont indifférenciés et les esprits incapables de hiérarchiser les savoirs. Ces sur-diplômés ne sont souvent que des élites scolaires, sans profondeur et sans " colonne vertébrale " , les meilleurs élèves d'un système qui mérite d'être interrogé et profondément remanié, tant il est rejeté et ne répond plus aux besoins du plus grand nombre. Thomas Viain a commencé ses études élémentaires à l'écart du système scolaire. Devenu agrégé de philosophie, il a été professeur en lycée avant d'être admis à l'ENA et de travailler aujourd'hui pour la haute fonction publique dans le domaine du droit.